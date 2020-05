Schwierige Bedienung schreckt Nutzer von Smart-TVs ab

„Das Smart-TV steht in Deutschland am Anfang einer vielversprechenden Karriere“, sagte Ballhaus. „Wenn die technischen Hürden bei der Bedienung und Standardisierung mittelfristig bewältigt werden, dürften immer mehr Besitzer eines intelligenten Fernsehers auch dessen Möglichkeiten nutzen und für steigende Umsätze bei Inhalteanbietern sorgen.“ Das Beratungsunternehmen erwartet für den Verleih oder Verkauf von digitalen Inhalten, dass das Marktvolumen von 175 Millionen Euro in diesem Jahr auf 511 Millionen Euro im Jahr 2017 steigen wird.