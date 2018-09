Segways Hover-Schuhe ausprobiert: Kampf, Krampf und Triumph

Langsam aber doch

Die sehr geduldige Dame, die mich versucht hat einzuschulen, hat dann schließlich doch aufgegeben und mich an ihre Kollegen verwiesen. Ich weiß nicht ob es ihre Aura war oder die Tatsache, dass ich endlich gemerkt habe, dass ich in etwa so entspannt wie ein Stahlseil zwischen zwei Brückenpfeilern auf den eSkates gestanden habe, aber dann klappte es langsam.

Mit bewusst lockeren Knien konnte ich schließlich losrollen, ohne in den Spagat überzugehen. Jetzt machten auch die weiteren Hinweise Sinn: „Denke einfach nur, wo du hinrollen willst.“ Das funktioniert tatsächlich. Man schaut in die Richtung und die Drift W1 registrieren die kleine, unbewusste Körperverlagerung und man rollt los.

Kurvenfahren war so erstaunlich einfach. Auch das Erhöhen der Geschwindigkeit und Rückwärtsrollen ist leicht, sobald man einmal eine für sich bequem-lockere Haltung auf den eSkates gefunden hat. Nur das Drehen um die eigene Achse war auch nach ein paar gerollten Runden (auch mit Smartphone in der Hand, weil es das ist, was die Leute tun werden [obwohl sie es nicht sollen]) noch nicht ganz so natürlich für mich. Hier musste ich mich in der Hüfte zur Seite drehen, was um einiges weniger grazil aussah, als die Drehmanöver der Segway-Betreuerinnen.