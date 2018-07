Selbstfahrende Autos fahren auf britischer Rennstrecke um die Wette

Auf der Rennstrecke offenbarten sich jedoch deutliche Unterschiede zwischen dem Roborace- und Siemens-Fahrzeug. Der Ford Mustang hatte trotz Laserscanner erhebliche Probleme, die Rennstrecke verlässlich zu erkennen und steuerte immer wieder in Richtung der Streckenmarkierung. Auch Siemens hatte kein volles Vertrauen in die Technologie und ließ einen Menschen mitfahren, der mehrmals kurz eingreifen musste. Zudem wurde die Geschwindigkeit mit 64 km/h (40 Meilen pro Stunde) deutlich niedriger angesetzt. Zum Vergleich: Der Streckenrekord wurde bereits 1999 von Nick Heidfeld in einem Formel-1-Auto aufgestellt, wobei seine Durchschnittsgeschwindigkeit 161,5 km/h betrug.