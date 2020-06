Skype Translator übersetzt Gespräche in Echtzeit

Die als Skype Translator betitelte Funktion soll noch 2014 für Windows 8 als Betaversion veröffentlicht werden. Gleichzeitig mit der Präsentation auf der Konferenz stellte Microsoft das Feature auch in einem Blog-Posting vor. In der Live-Präsentation funktioniert die Spracherkennung perfekt, auch die Übersetzung von Deutsch ins Englische funktionierte einwandfrei. Von Englisch auf Deutsch tat sich der Computer allerdings mit der Satzstellung und einigen Vokabeln schwerer.

Aus dem Satz "Yes, I'm currently planning to move there some time between the middle of June to the beginning of July, if everything goes, but track" wurde schließlich: "Ja. Ich plane derzeit dort irgendwann zwischen Mitte Juni bis Anfang Juli zu verschieben, wenn alles geht. aber verfolgen". Wie auch Microsoft zugibt, befinde man sich immer noch relativ am Anfang der Entwicklung. Der Translator solle die durch das Internet ohnehin schon abgebauten Kommunikationsbarrieren aber weiter einreißen.