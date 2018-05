Smart Compose: Gmail kann Nachrichten künftig selbst schreiben

Smart Compose soll Nutzern Zeit sparen und das Risiko von Tippfehlern oder Verstößen gegen die Grammatik verringern. Hervorgegangen ist das System aus Googles Smart Reply, das eine kurze Antwort auf eingehende Mails vorschlägt. Smart Compose soll in den kommenden Wochen für erste Nutzer freigeschaltet werden. Wer es ausprobieren will, muss in den Einstellungen den experimentellen Zugang zu Google Labs aktivieren.