Smarte Kleidung von Tommy Hilfiger belohnt für das Tragen

Tommy Hilfiger will seine Kunden künftig dafür belohnen, wenn diese die Kleidung der US-Marke tragen. Dazu verbaut man einen „Smart Tag“ eines israelischen Start-ups. Beim „Smart Tag“ handelt es sich um einen Bluetooth-Low-Energy-Chip, der sich auf Wunsch mit einem Smartphone und der dazugehörigen App verbindet. Die App erfasst, ob, wo und wie lange ein bestimmtes Kleidungsstück getragen wird und belohnt den Nutzer für diese Information mit Punkten. Diese können wiederum für Gutscheine, Produkte und andere Belohnungen, wie Konzerttickets, eingelöst werden.

Vorerst nur in den USA

Die Technologie soll vorerst nur in der neuesten Kollektion „Tommy Jeans Xplore“ zum Einsatz kommen. Diese umfasst neben Jeans auch Jacken, Hüte, Pullover und Taschen, wobei die Preise zwischen 29 und 139 US-Dollar liegen. Vorerst soll die Kollektion nur in den USA online sowie im Store in New York angeboten werden. Die futurezone hat beim Modekonzern angefragt, ob die „smarte Kleidung“ auch in Europa angeboten werden soll, eine Antwort steht noch aus.