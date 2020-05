Smarter Gehstock führt Senioren mit GPS ans Ziel

Der New Generation Cane ist mit GPS ausgestattet und kann so im Notfall weitergeben, wo sich die Person befindet sowie Routenanweisungen geben. “Eine der Hauptfunktionen ist es, seinen Besitzer sicher zur gewünschten Destination zu bringen”, erklärt Junichi Ninomiya, Direktor der Advanced Technologies Division bei Fujitsu gegenüber der futurezone. Die entsprechende Route kann man dem Stock über eine Smartphone-App mitteilen. “Mit der App kann die Route außerdem in Echtzeit mitverfolgen, wodurch man immer im Blick hat, wo sich die Person gerade aufhält”. So könnten etwa Familienmitglieder im Notfall schnell reagieren. Ob gerade ein Notfall vorliegt, kann man ebenfalls herausfinden: “Der Stock erkennt, ob er gerade horizontal oder vertikal ausgerichtet ist und kann per E-Mail einen Notruf abgeben, wenn es Grund zur Annahme gibt, dass der Benutzer gefallen ist.”

Dabei ist der Stock nicht auf WLAN angewiesen, sondern verfügt über einen eigenen SIM-Kartenslot, wodurch sich die smarte Gehhilfe mit einem herkömmlichen Mobilfunknetz verbinden kann. Der Stock kann außerdem Körperwerte wie Puls oder Körpertemeratur über einen integrierten Sensor überwachen und ebenfalls gleich an einen Server weiterleiten. So können die Werte ohne Umwege zum behandelnden Arzt geschickt werden. Um seine Messungen auch direkt anzuzeigen, ist außerdem ein LED-Display integriert.