Unternehmen verkauft "Smartphone ohne Display"

Das Unternehmen Mymanu startet in wenigen Tagen mit dem Verkauf seines “displaylosen Smartphones” Titan. Angekündigt wurde das Produkt bereits im Rahmen der Technologie-Messe IFA in Berlin Anfang September.

Was soll ein Smartphone ohne Display überhaupt sein? Im Grunde handelt es sich dabei um Kopfhörer mit einigen smarten Funktionen, die per eSIM mit dem Mobilfunknetz verbunden ist. Dadurch kann man Anrufe tätigen, Nachrichten empfangen und versenden, Musik streamen und per Stimme in über 30 Sprachen übersetzen.

Letzteres rührt daher, dass das Unternehmen in der Vergangenheit bereits drahtlose Ohrhörer mit Simultanübersetzungsfunktion verkauft hat.