Smartphone-Überflieger Xiaomi expandiert in die USA

Der chinesische Smartphone-Aufsteiger Xiaomi will seine Marke bei Amerikanern mit dem Verkauf von Zubehör wie Ohrhörer oder Fitness-Armbänder bekannter machen. Xiaomi werde dafür einen Online-Shop in den USA eröffnen, kündigte Mitgründer Lin Bin laut übereinstimmenden Medienberichten bei einem Auftritt in San Francisco an.