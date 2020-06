Smartwatch mit 4G und WebOS: LG Urbane LTE ausprobiert

Die Urbane LTE ist sehr groß ausgefallen. Das Metallgehäuse sieht hochwertig aus, sorgt aber für ein relativ schweres Gerät. Ganze 115 Gramm wiegt die Uhr laut Datenblatt und fühlt sich auch am Handgelenk so an. Neben einem Mobilfunkchip samt fix verbauter SIM-Karte ist noch WLAN, Bluetooth und GPS integriert, was entsprechend Platz braucht. Darüber hinaus ist sogar noch ein Pulsmesser vorhanden. Übrigens kann man mit der Urbane LTE auch telefonieren, was jedoch vermutlich eher eine Randerscheinung bleiben wird.