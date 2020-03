So helfen Sprachassistenten bei Corona-Verdacht

Wer in den USA lebt, kann Alexa jetzt über das Coronavirus ausfragen. Der Sprachassistent von Amazon kann eine Einschätzung geben, wie hoch das Risiko für eine Infektion ist. Das teilte das Unternehmen in einem auf seinem Blog mit. Glaubt man, an COVID-19 erkrankt zu sein, informiert Alexa darüber, welche nächsten Schritte zu tun sind.

Dafür nutzt der Sprachassistent einen Fragebogen des Center for Disease Control ( CDC). Auch in Japan wurde der Service in Zusammenarbeit mit dem japanischen Gesundheitsministerium eingerichtet. Google und Apple haben bereits ähnliche Angebote bereitgestellt. Die Alphabet-Tochter Verily bietet derzeit für einige Regionen im US-Bundesstaat Kalifornien einen Online-Test an, der dabei hilft, in Verdachtsfällen einen Termin beim Arzt zu vereinbaren. Laut Google soll der Test langfristig auch in anderen Regionen verfügbar sein.

"Hey Siri, habe ich das Coronavirus?"

Apple hat seinen Sprachassistenten Siri ebenfalls trainiert, Nutzern in den USA Auskunft über das Infektionsrisiko zu geben. Siri fragt Symptome wie Fieber und Husten ab und rät in Extremfällen, die Rettung zu rufen. Dazu fragt man Siri: "Do I have the Coronavirus?" (Habe ich das Coronavirus?). Daraufhin stellt der Sprachassistent eine Reihe an Fragen, wie der Twitter-Nutzer Orkhan Kerimov in einem kurzen Video zeigt.