WHO startet Corona-App mit Tipps und Warnungen

Der Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus ist gleichzeitig ein Kampf gegen Fake News, Gerüchten und falschen Warnungen. Um solchen Falschmeldungen etwas entgegenzusetzen, entwickelt die Weltgesundheitsorganisation eine eigene Smartphone-App. Damit will die WHO aus erster Hand über die COVID-19-Pandemie informieren.

Eine erste Version der App soll am Montag den 30. März in den App-Stores verfügbar sein. Nutzer der " WHO MyHealth"-App erhalten Tipps, wie man sich vor einer Ansteckung schützen kann und sie können sich über lokale und regionale Warnung per Push-Notification benachrichtigen lassen.