Diese Apps gibt es wegen der Corona-Krise kostenlos

Ein nervenaufreibenderer Zeitvertreib ist Mini Metro. Hier gilt es, ein U-Bahnnetz so zu gestalten, dass alle Fahrgäste ohne lange Wartezeiten an ihr Ziel kommen. Dabei sind nur begrenzte Ressourcen verfügbar. Für iOS ist das Spiel jetzt gratis, Android-Nutzer bezahlen 0,99 Euro.

Auf der Indie-Entwickler Plattform itch.io kann man sich durch die Sammlung "Games to help you stay inside" klicken. Viele dieser Spiele sind derzeit gratis. Vor allem Jump and Runs in Pixeloptik, aber auch Puzzle-Games und interaktive Erzählungen, sind in der Kollektion enthalten. Insgesamt umfasst sie 60 Indie-Spiele, größere Titel wie das Adventure "Night in the Woods" wurden deutlich reduziert (11,99 statt 19,99 US-Dollar).