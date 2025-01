Smartphones sind ausgereizt: KI soll Kunden ködern

Im Rahmen eines aufwändig inszenierten Events hat Samsung am Mittwochabend seine neuen Flaggschiff-Geräte vorgestellt. Auch wenn die Smartphones der Galaxy-S25-Reihe die Speerspitze der Samsung-Handys darstellen, wurde auf der Veranstaltung in San Jose in Kalifornien eines deutlich: Der eigentliche Star dieser Shows rückt mehr und mehr in den Hintergrund.

Während der rund einstündigen Präsentation hat sich Samsung vergleichsweise wenig mit den Smartphones selbst beschäftigt. Dass über die Eckdaten der Geräte nur am Rande gesprochen wurde, hat einen guten Grund. Es gibt nämlich kaum Neues zu berichten.

