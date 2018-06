So kann man seine Pebble auch nach Ende Juni weiter nutzen

Die Pebble-Smartwatch galt einst als bislang erfolgreichstes Kickstarter-Projekt. Der anfängliche Hype hielt jedoch nicht lange, das Start-up kam nie in die Gewinnzone und wurde schließlich an Fitbit verkauft. Fitbit will die Marke nicht weiter betreiben, sondern integriert Patente und Mitarbeiter in das eigene Unternehmen.

Die Unterstützung für sich im Umlauf befindliche Pebble-Uhren wird nun mit Ende Juni 2018 endgültig eingestellt. An diesem Tag schaltet Fitbit die Server ab.