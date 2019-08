So kannst du Windows 10 schneller nutzen

Timeline

Die Timeline ist eine der praktischsten und am besten versteckte App in Windows 10. Das unscheinbare Icon, das sich in der Regel auf der Taskleiste neben der Suche befindet, öffnet eine Übersicht aller geöffneten Anwendungen der letzten 30 Tage. Es ist besonders hilfreich, um geschlossene Dokumente und Dateien schnell wieder zu finden und zu öffnen.

Virtual Desktop

Mit der Tastenkombination Windowstaste + T, die alle offenen Anwendungen anzeigt, erscheint auch die Option „Neuer Desktop“. Sie erstellt eine Kopie des aktuellen Desktops. So können unterschiedliche Arbeitsumgebungen geschaffen werden. Man kann etwa seine Desktops in Themen wie Gaming, Grafikdesign und cleanen Workstations aufteilen. Das erspart ständiges Aus- und Einloggen zum Userwechseln und sorgt für aufgeräumte Desktops.