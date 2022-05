Sonos bringt eigenen Sprachassistenten und günstige Soundbar

" Sonos Voice Control ist die einfachste Methode, um Musik und das Sonos System mit der Stimme zu steuern und gewährleistet außerdem maximalen Datenschutz ", heißt es in einer Aussendung von Sonos. Denn das Sprachassistenzsystem sende keine Daten an irgendwelche Server und verarbeite die Befehle ausschließlich lokal auf den Geräten .

"Hey, Sonos"

Das Signalwort für den "Voice Control"-Dienst lautet "Hey, Sonos". "Genau wie mit der Sonos-App können Musik und Lautsprecher in jedem Raum gesteuert, die Musik überall im Zuhause gehört, die liebsten Songs gelikt, in der persönlichen Musikbibliothek gespeichert werden und vieles mehr", schreibt Sonos in einer Aussendung.

Wer den Sonos-Sprachassistenten in Österreich nutzen will, muss sich allerdings in Geduld üben. Denn der Dienst ist ab dem 1. Juni ausschließlich in den USA verfügbar. Zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr soll Voice Control nach Frankreich kommen. Weitere Märkte werden folgen, heißt es von Sonos.