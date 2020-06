Sony M4 Aqua angetestet: Wasserdichtes Foto-Handy

Rein optisch entspricht das M4 Aqua der Designlinie der Z-Serie. Die Form des Gehäuses und die charakteristischen Bedienelemente erinnern ganz stark an das Z3, das aktuelle Flaggschiff des Konzerns. Nimmt man das M4 Aqua in die Hand, bemerkt man jedoch relativ schnell, dass es immer noch einige Unterschiede zu den Spitzenmodellen gibt. So dominiert beim Gehäuse nicht Glas, sondern Kunststoff, wodurch das Handy auch etwas leichter ist. Mit Abmessungen von 145,5 x 72,6 x 7,3 mm bei einem Geiwcht von 136 Gramm liegt es insgesamt jedoch gut in der Hand. Der Micro-USB-Anschluss hat, wie beim Z4 Tablet, trotz der Wasserfestigkeit keine Abdeckung, was ebenfalls positiv zu bewerten ist.