Sony RX100 im Test: Kleine Cam, große Bilder

Handling

Trotz kleiner Dimensionen hält sich die RX100 noch relativ stabil, solange man den Blitz nicht braucht. Ist dieser ausgeklappt, kann man die RX100 fast nur noch mit der rechten Hand halten, was die Chance auf Verwackler bei längeren Belichtungszeiten erhöht.

Ungewohnt, aber nicht ungewollt, ist der empfindliche Auslöser. Zwischen Fokussieren und Auslösen ist nur ein sehr geringer Abstand. Anfangs führt das noch zu ein paar ungewollten Auslösungen, später ist man aber dankbar dafür. Denn weniger Widerstand beim Drücken reduziert wiederum die Gefahr von verwackelten Aufnahmen.

An der Rückseite befindet sich rechts oben eine kleine, rutschfeste Erhebung, die aber so klein ist, dass sie maximal die Andeutung einer Daumenauflage für die rechte Hand ist. Die Erhebung reicht aber, um die Videoaufnahmetaste vor unabsichtlichen Auslösungen zu schützen.

Gerädert

Die Bedienelemente sind gut erreichbar. Obwohl die flachen Tasten an der Rückseite recht klein sind, ist genug Abstand zur nächsten Taste, ein Verdrücken ist kaum möglich. Das Moduswahlrad an der Oberseite ist ein bisschen zu streng zu bedienen. Wer oft Modus wechselt, wird am Daumen bald eine Hornhaut vom strukturierten Rand des Wahlrades bekommen.

Wie auch Canons S95, S100 und G1 X, hat die RX100 nicht nur an der Rückseite ein Rad, sondern auch um das Objektiv herum. Im Gegensatz zu Canons Modellen dreht sich das Objektivrad frei und rastet nicht mit Klicks ein. Beim manuellen Fokussieren ist dies sehr angenehm. Ist der Fokus auf automatisch gestellt, übernimmt das Objektivrad andere Funktionen. In den Modi Blenden- und Zeitpriorität wird damit, genau wie mit dem Rad an der Rückseite, die Blende und Zeit gestellt. Im manuellen Modus wird mit dem Objektivrad die Blende und mit dem rückseitigen Rad die Verschlusszeit verstellt. Der Objektivring kann auch mit sieben Funktionen fix belegt, wie etwa mit der Wahl des ISO-Wertes oder der Belichtungskorrektur, oder komplett deaktiviert werden.

Menüführung

Auch zwei der Richtungstasten des rückseitigen Rades, sowie die Mitteltaste können umbelegt werden. Für die Funktionstaste FN können bis zu sieben Belegungen gewählt werden. Drückt man die FN-Taste, wird im Display die aktuelle Funktion, etwa die Auswahl der Effekte, eingeblendet. Drückt man nach rechts, kommt man zur ISO-Auswahl, danach zum HDR-Modus und so weiter.

Während die Auswahl der Tastenbelegungen noch vorbildlich ist, ist es das Menü nicht. Hier gibt es insgesamt 16 Untermenüs mit Einstellungsparametern. Sucht man eine bestimmte Einstellung, kann es schon eine Weile dauern, bis man sie findet. Immerhin funktioniert auch die Hilfe-Taste im Menü; allerdings erst, wenn man eine Funktion aktivieren oder deaktivieren will. Wählt man etwa den Menüpunkt „Fallsensor" an, zeigt ein Druck auf die Hilfe-Taste an: „Fallsensor-Funktion einstellen". Erst wenn man die mittlere Taste drückt, um die Funktion ein- oder auszuschalten, erklärt ein Druck auf die Hilfe-Taste, was der Fallsensor eigentlich macht.

Außerdem ist es nicht immer logisch, warum manche Menüpunkte nicht auswählbar sind. Ein Beispiel: Ist etwa „AF-Feld" auf Mitte gestellt, ist der Menüpunkt „Autom. Portr.-Rahm." ausgegraut. Erst wenn dieser auf „Multi" gestellt und die „Lächel-/Ges.-Erk." auf „Ein" gestellt wird, ist der automatische Porträtrahmen verfügbar. Ist das Autofokus-Feld auf „Mitte" gestellt, kann zwar auch die Gesichtserkennung aktiviert werden, aber nicht der Porträtrahmen.