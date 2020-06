Sony Smart B-Trainer: Schlaues Läufer-Headset

Ein weiteres interessantes Feature des B-Trainers ist die automatische Musikauswahl, das B steht dabei für BPM, also Beats per Minute. Das Headset wählt je nach Laufstil die passende Musik aus, je nachdem, ob man langsam oder schneller laufen sollte bzw. ob der Puls zu hoch oder niedrig ist.

In der Praxis ist der B-Trainer kleiner als man angesichts der verbauten Technik glauben möchte. So ist das Gerät nicht viel größer, als man es etwa von Sport-MP3-Playern kennt, die man direkt am Kopf trägt. Auch das Gewicht ist angenehm niedrig, so, dass es im läuferischen Alltag kaum unangenehm auffallen kann.