Sony stellt SmartWatch 3 aus Metall vor

Sony hat bei einer Pressekonferenz in Las Vegas ein überarbeitetes Modell seiner Android-Wear-Smartwatch vorgestellt. Im Unterschied zur früheren Version ist die neue Variante aus Metall und will so in erster Linie Kunden ansprechen, denen das Design der Kunststoffversion zu sportlich ausgefallen ist. Neu ist darüber hinaus eine Halterung für die SmartWatch 3, mit der sie der Nutzer mit jedem Standard-24 mm-Uhrenarmband tragen kann.