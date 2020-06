Sony stellt Z4 Tablet mit 2K-Display vor

Sony legt zum Start des Mobile World Congress in Barcelona in Sachen Tablets nach und bringt mit dem Xperia Z4 Tablet sein bislang hochauflösendstes Android-Gerät auf den Markt. Das Tablet mit einer Displaydiagonale von zehn Zoll löst demnach mit 2560 x 1600 Pixel, also 2K auf. Dadurch kommt man auf eine Pixeldichte von 300 PPI (Pixels per Inch). Die Anzeige ist mit Sonys bekannten Technologien Triluminos und X-Reality for Mobile ausgestattet.

Laut Sony handelt es sich bei dem Z4 Tablet um das dünnste und leichteste 2K-Tablet am Markt. Die Abmessungen betragen 167 x 254 x 6,1 mm und das Gewicht liegt bei 389 Gramm bei der WiFi-Variante bzw. 393 Gramm bei der LTE-Version. Wie alle anderen Geräte der Z-Serie ist auch das Z4 Tablet wasserdicht. Im Unterschied zu den Vorgängern ist dafür keine Abdeckung für den Micro-USB-Slot vorhanden.