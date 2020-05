Sony will mit neuen Produkten “das WOW zurückbringen”

Auch im Bereich Computerspiele will Sony einiges ändern. Mit der Playstation 4 ist die erste Phase hier bereits angelaufen. “Wir haben mit Stand 28. Dezember schon 4,2 Millionen Konsolen verkauft”, so Andrew House von Sony Computer Entertainment. Noch in diesem Jahr soll, zumindest in dn USA, das Versprechen erfüllt werden, Sonys Spielerepertoire zum Streaming anzubieten.

“Unsere Bibliothek soll mit jedem Gerät erreichbar sein. Mit ‘PS Now’ können Spiele früherer Playstation-Generationen bald via Tablet, Bravia TV oder Vita gestreamt werden. Eine geschlossene Beta startet in den USA schon Ende Jänner, das fertige Service wird im Sommer kommen”, so House. Die Spiele-Streams sollen auch einzeln zu erwerben sein, wann das Angebot in Europa ausgerollt wird, ist noch unbekannt.