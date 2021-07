SoundLink Mini: Überteuert statt übersteuert

Zusätzlich im Lieferumfang enthalten ist eine Ladestation, auf die der SoundLink lediglich aufgesetzt werden muss, wenn der Akku schlappmacht. Alternativ kann das Stromkabel seitlich auch direkt an den Lautsprecher angeschlossen werden. Der AUX-Anschluss befindet sich ebenfalls an der Seite des Geräts, ein Kabel zum Anschließen von Nicht-Bluetooth-fähigen Geräten ist allerdings nicht beigelegt und muss im Bedarfsfall separat erworben werden. Auch eine Schutzhülle für den Transport, die bei einigen Konkurrenzprodukten mitgeliefert wird, suchen Bose-Kunden beim SoundLink vergebens. Ein Micro-USB-Anschluss unten am Lautsprecher dient zur Einspielung kommender Firmware-Updates und kann nicht zur Übertragung von Musik genutzt werden.

Kabellose Übertragung

Die Verbindung zum Abspielgerät stellt der portable Lautsprecher standardmäßig über Bluetoth her. Im Test klappt das nach der Aktivierung von Bluetooth an der jeweiligen Musikquelle problemlos, auch wenn die Herstellung bei einigen Geräten länger dauert als bei anderen. Eine erfolgreiche Koppelung an Smartphone, Tablet oder Computer quittiert der SoundLink mit einem unaufdringlichen Ton. Auffälliger wird es, wenn die Musikwiedergabe tatsächlich gestartet wird. Der SoundLink überzeugt mit hervorragendem Klang, der die bisher vom Schreiber dieser Zeilen getesteten Lautsprecher zu bloßen Dosen degradiert. Vor allem die Bässe lösen ungläubiges Staunen bei den Zuhörern aus, vor allem wenn der Lautsprecher mit dem Rücken zur Wand steht. Aus einem so kleinen Gerät, das kaum größer als eine Hand ist, holt Bose bemerkenswerte Tonqualität heraus. Zu Verzerrungen kommt es kaum und wenn überhaupt nur bei hohen Tönen mit voll aufgedrehter Lautstärke.

Die Lautstärke überzeugt ebenfalls. Für die Beschallung kleiner bis mittelgroßer Zimmer reicht sie problemlos aus, selbst bei kleinen Grillfeiern im Freien genügt der SoundLink für die Schaffung passender Musikuntermalung. Die Übertragung der Musik funktioniert laut Bose über Entfernungen von etwa 10 Meter. In offenen Umgebungen trifft das auch zu, allerdings steigt die Zahl der Ruckler in der Wiedergabe durch kurzzeitige Verbindungsstörungen bei wachsenden Distanzen. Sind Hindernisse, wie etwa Wände, vorhanden, ist der Bewegungsspielraum deutlich geringer. Hier kann es schon in Entfernungen von fünf Metern zu kurzen Aussetzern kommen, die jedoch selten sind und den Musikgenuss kaum stören.