Spar betreibt Solarkraftwerk mit Kundenbeteiligung

Die Photovoltaik-Anlagen werden vorerst auf zwei Dächern der Filialen Siemensstraße und Wagramer Straße in Floridsdorf montiert. Für Spar ist jedoch auch ein Ausbau der Kooperation mit Wien Energie denkbar. Denn nicht nur für Privatpersonen, die in ihrer Umgebung eine Spar-Filiale haben und die 60 Euro in Lebensmittelgutscheinen gut gebrauchen können, ist das Modell attraktiv, sondern auch Spar selbst profitiert. Die Supermärkte sind die idealen Verbraucher für Sonnenenergie. Sie haben nämlich großteils dann geöffnet, wenn die Sonne scheint. 75 Prozent des Gesamtenergiebedarfs eines Marktes fallen während der Öffnungszeiten an. „Unsere Anlagen auf den Standorten in der Siemens- und Wagramer Straße liefern ein Viertel der insgesamt benötigten Energie am Standort. Damit kann zum Beispiel in der Siemensstraße die komplette Beleuchtung und die Backöfen des Marktes betrieben werden“, so Alois Huber, Spar-Geschäftsführer für Wien.

Doch was ist der Unterschied zum Modell bei Rewe, der auf den Dächern von Billa und Merkur im Sommer ebenfalls – in Kooperation mit Global 2000 - Photovoltaik-Anlagen installiert hat und an denen sich Bürger beteiligen konnten? „Unsere Photovoltaik-Anlagen werden in einer Zentrale überwacht wie ein virtuelles Kraftwerk. Im Notfall können wir nachsteuern. Damit garantieren wir die Versorgungssicherheit“, erklärt Zapreva. „Außerdem gibt es bei unserem Modell etwas mehr Zinsen.“ Das stimmt, der Unterschied beträgt aber, wenn man sich mit Rewe-Gutscheinen begnügt, nur 0,1 Prozent. Beim Rewe-Modell gab es allerdings auch die Möglichkeit, statt Gutscheinen Bargeld erstattet zu bekommen, hier war das Zinsniveau etwas niedriger.

Während das Rewe-Modell bereits im Sommer gestartet und demnach bereits ausverkauft ist, gibt es beim Spar-Kundensolarkraftwerk derzeit (Stand 9.12.2013 17 Uhr) noch über 600 Paneele.