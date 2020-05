Solarkälte: Wien Energie weitet Photovoltaik-Modelle aus

Es hat großes Interesse an diesem Projekt gegeben, das haben wir auch selbst auf Konferenzen festgestellt. Es kommen auch immer wieder Gemeinden und Kunden auf uns zu, die etwas in dem Bereich gemeinsam mit uns machen wollen. Ansonsten haben es einige Unternehmen auch als Vorbild genommen und selbst umgesetzt. Wir machen jetzt bereits den nächsten Schritt, denn wir versuchen immer, einen Schritt voraus zu sein.

Was bedeutet der nächste Schritt?

Es wird im Frühjahr auch ähnliche Bürger-Modelle für Windkraft geben. Auch das aktuelle Modell werden wir ausweiten, weil da gibt es noch einiges an Potenzial. Demnächst werden wir mit Spar für deren Kunden ein neues Beteiligungsmodell präsentieren.

Wird es auch weitere Bürgersolarkraftwerke geben?

Unsere Kunden bestimmen das und im Moment schaut es so aus. Aber wir werden das Modell ausweiten. Es bleibt nicht bei dem, wie es jetzt ist. Es wird eine breitere Palette an Produkten geben.

Was macht Solarenergie für ein Land wie Österreich überhaupt attraktiv? In Portugal gibt es beispielsweise viel mehr Sonnenstunden pro Jahr, es wurde bisher aber kaum in Solarkraft investiert. Zu teuer, heißt es beim dortigen Energie-Versorger REN.

Das Thema ist sehr stark von der Förderpolitik in unterschiedlichen Ländern getrieben. In Deutschland hat es den Boom sicherlich deswegen so stark gegeben, weil Photovoltaik stark gefördert wurde. In Österreich war das eine Zeit lang auch so, das gab es Anwendungsförderungen für die Anlagen. So eine Unterstützung war nicht in allen Ländern üblich. Man merkt das ja auch auf kleinerer Ebene: Es gibt einen Teil in der Bevölkerung, der seine Investition in Panelle beim Bürgersolarkraftwerk nur als Anlage sieht.

Warum hat sich Wien Energie für den Einstieg in den Bereich entschieden?

Weil es unsere Kunden wollen. Wir können nicht an der Realität vorbeiplanen. Deswegen ist unsere Philosophie auch, die Produkte so lange weiterentwickeln, bis die Kunden sie nachfragen. Wenn das nicht mehr der Fall ist, wird es die Produkte auch nicht mehr geben.

Sie haben ja nicht nur Modelle für Privatkunden, sondern bieten seit Juli 2012 Photovoltaik auch für Gemeinden, Gewerbe und Industrie an. Wie wird dieses Angebot bisher angenommen?

Sehr gut. Es gibt viele Kunden, die ein Interessen haben, einen Beitrag zum Ausbau der Erneuerbaren Energien zu leisten. Die Anzahl der Kunden wächst von Tag zu Tag.

Wer zählt z.B. dazu?

Einer der aktuellen Kunden ist Spar. Dort starten wir demnächst ein Modell, bei dem wir auf den Dächern Photovoltaik-Anlagen installieren, deren Energie direkt in der Filiale verbraucht wird. Wir haben aber auch viele andere Kunden wie z.B. Wiener Wohnen. Es gibt auch sehr viele Gemeinden, die den Gemeindeverbrauch mit Photovoltaik decken wollen, konkret umgesetzt wurden z.B. Projekte in Trumau oder Perchtoldsdorf. Es ist eine breite Palette.