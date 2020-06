Spar startet Mobilfunk-Billigmarke

Das am Dienstag in Wien präsentierte Angebot unter der Eigenmarke S-Budget kostet 8,80 Euro. Darin sind 1.000 Sprachminuten und 1.000 SMS österreichweit inkludiert, diese können innerhalb 30 Tagen verbraucht werden. Für 4 Euro pro Monat zusätzlich erhält man noch 1 Gigabyte (GB) Datenvolumen.

S-Budget: Lebensmittel, Reisen, Mobilfunk

„Es war Zeit für eine weitere Diversifikation der Marke S-Budget“, sagte Spar-Chef Gerhard Drexel am Dienstag vor Journalisten. Im Dezember 2010 stieg die Lebensmittelkette mit S-Budget in den Reisemarkt ein. Bei dem Angebot besteht keine Vertragsbindung und keine Anmeldepflicht. Erhältlich sind die Aufladebons in der Höhe von 10, 20 und 35 Euro in allen 1.500 Spar-Filialen. „Die Präsenz ist wichtig“, erklärte T-Mobile-Austria-Chef Robert Chvatal die Beweggründe für das gemeinsame Angebot. Angepeilte Absatzzahlen wollten Drexel und Chvatal aber nicht nennen.

Nach dem Verbrauch der monatlichen Freieinheiten von 1.000 Sprachminuten und 1.000 SMS kostet sowohl eine Minute Sprachtelefonie als auch eine SMS 4 Cent. Bei Überschreiten des optionalen 1 GB-Datenvolumens verlangt Spar 2 Cent pro MB. Für einen Anruf in die meisten europäischen Länder, aber auch Kanada und USA, zahlt man 70 Cent. Nach Russland, Türkei Australien und Japan etwa 1,09 Euro.

Vergleich Bob und Yesss

Zum Vergleich: A1-Diskonter Bob bietet ebenfalls ein Paket um 8,80 Euro mit 1000 Sprachminuten und 1000 SMS an. Ein Gigabyte können wie bei der neuen Spar-Marke um vier Euro dazugebucht werden. Orange-Discounter Yesss sieht um 9 Euro ein leicht adaptiertes Modell vor. So sind um die besagte Gebühr 2000 Einheiten pro Monat inkludiert, wobei der Kunde diese beliebig verwenden kann. Eine Einheit entspricht einer Minute Telefonie österreichweit, einer SMS und einem Megabyte.