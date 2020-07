Spieletest: Diablo III ist nett zu Noobs

Zwei Drittel für die Profis

Der Schwierigkeitsgrad „normal", der als einziger für jeden neu erstellten Charakter verfügbar ist, ist für erfahrene Diablo-Spieler lächerlich einfach. Deshalb wird man im normalen Schwierigkeitsgrad im Mehrspieler-Modus auch kaum Mitspieler finden, die alles aufdecken und erkunden, um Erfahrung zu sammeln – man will einfach nur durchlaufen und den Endboss besiegen, um den nächsten Schwierigkeitsgrad freizuschalten.

Ab dem zweiten Schwierigkeitsgrad, Albtraum, beginnt erst das Spiel für Diablo-Veteranen. Die Heil-Orbs sind reduziert, das Gold ist durch teure Reparaturen und Upgrades nicht mehr im Überfluss vorhanden und die Gegner sind deutlich stärker. Magische Gegner haben nicht mehr nur eine, sondern zwei Spezialeigenschaften und die weiteren Upgrades für den Schmied und Juwelenhändler erfordern zusätzlich zum Geld Buchseiten. Auch das Schmieden der besseren Gegenstände erfordert neue Zutaten und Buchseiten.

Ab dem Schwierigkeitsgrad Albtraum findet man auch die einzigartigen Gegenstände (Unique Items). Ab hier macht es auch Sinn, sich näher mit seinen Skills zu befassen. Dazu sollte man in den Optionen die „erweiterten Tooltipps" aktivieren. Dadurch sieht man jetzt auch, wie viel Schaden die Fähigkeiten beim Gegner machen. Ebenfalls hilfreich ist es in den Optionen unter Gameplay „Wahlmodus" zu aktivieren. Damit können die Skills frei auf die Tasten 1 bis 4 und die linke und rechte Maustaste gelegt werden. Aktiviert man das nicht, sind die Plätze vorgegeben und zwei Eigenschaften aus der selben Kategorie, die etwa mit der Taste 2 ausgeführt werden, können nicht gleichzeitig angelegt werden.

Der höchste Schwierigkeitsgrad, Inferno, hat es ordentlich in sich und dürfte selbst erfahrene Diablo-Spieler vor neue Herausforderungen stellen. Unschaffbar ist er nicht – bereits eine Woche nach dem Release des Spiels haben mehrere Spieler diesen Grad gemeistert. Langweilig wird Diablo III aber deshalb nicht. Schließlich gilt es fünf Charaktere auf das maximale Level 60 zu bringen und dann auch noch die Herausforderung der Hardcore-Charaktere.

Alles online

Berechtigte Kritik hat der Entwickler Blizzard für seine „immer online"-Politik einstecken müssen. Unter anderem aus Kopierschutzgründen findet jedes Spiel auf einem Server statt – auch wenn man nur alleine spielen will. Das führt unter anderem dazu, dass man selbst in einem Singleplayer-Spiel Probleme mit Lag und Rucklern haben kann. Derzeit kommt es auch immer wieder zu Verbindungsproblemen, jeder neue Patch scheint wieder die Server für mehrere Stunden, bis zu Tagen, lahmzulegen.

Der Vorteil des System ist, dass man mit nur einem Tastendruck das Spiel öffentlich machen kann, um so etwa mit der Hilfe von menschlichen Mitspielern einen Boss oder besonders starken Gegner zu bezwingen. Auch das Cheaten, etwa durch das Editieren der Charakter-Dateien, sollte so reduziert werden, da die Charaktere online abgespeichert sind.

Nicht alles sieht wie WoW aus

Ebenfalls Vorabkritik musste Blizzard für den Grafikstil von Diablo III hinnehmen: „zu bunt, zu freundlich, zu sehr wie World of Warcraft". Das stimmt nur zum Teil. Die Hintergründe und Levels sind nach wie vor düster gehalten, auch der dezente Soundtrack und das Schlurfen und Kreischen der Gegner passt zur düsteren Atmosphäre. Die eigenen Charaktere sind zu bunt und fügen sich nicht ganz so gut in das Gesamtbild. Dafür sind die Unterschiede bei angelegten Gegenständen deutlicher sichtbar als bei Diablo II.

Gelungen ist die Physik-Engine. Gegner können durch magische Explosionen und verschiedene Sprüche durch die Gegend geschleudert werden. In den Levels gibt es immer wieder zerstörbare Gegenstände, die bei den teils chaotischen Kämpfen zu Bruch gehen und die Fähigkeiten und Zaubersprüche noch mächtiger erscheinen lassen. Ein Kettenblitz am Friedhof vernichtet etwa nicht nur die fünf dort herumschlurfenden Zombies, sondern lässt auch gleich die Grabsteine in der Umgebung zerspringen.

Ebenfalls positiv sind die unterschiedlichen Sterbeanimationen der Gegner. Werden sie mit arkanen Zaubersprüchen besiegt, hinterlassen die toten Kreaturen einen violetten Schimmer, während bei Feuerpfeilen ein Häufchen Asche zurückbleibt.

Die deutsche Sprachausgabe ist zwar ok, allerdings unterscheiden sich die Stimmen zu wenig voneinander und sie weisen nicht die amüsanten Akzente auf, die sie in der englischen Version haben. Ist das Spiel schon deutsch installiert worden, kann in den Optionen auf englisch umgestellt werden. Dann werden die englischen Sprachdateien heruntergeladen, was, je nach Auslastung der Server, eine Weile dauern kann.

War das alles?

Diablo III scheint bereits für ein Erweiterungspack vorbereitet zu sein. In den Städten der verschiedenen Akte ist noch Platz für einen zusätzlichen Händler und auch das Abschlussvideo lässt daran zweifeln, dass das Böse bereits völlig besiegt ist. Zudem fehlt bei den fünf Charakterklassen der typische Paladin, der sehr wahrscheinlich in einem Erweiterungspack nachgereicht wird.

Auch die vier vorhandenen Akte sind nicht so abwechslungsreich wie sie sein könnten und wirken teilweise wie Remakes von Diablo II. Blizzard hat sich wohl einige Ideen für den fünften Akt, der im Zusatzpack hinzukommt, aufgespart.

Fazit

Diablo III fordert von Fans des Vorgängers Durchhaltevermögen. Zu Beginn ist man versucht das Spiel als „langweilig" und „Casual Game" abzutun. Erst mit dem Albtraum-Schwierigkeitsgrad kommt die Faszination Diablo wieder richtig auf – und auch die wohltuende Panik, wenn man vor überstarken Gegnern quer über die halbe Karte flüchtet, bis die Abklingzeit des Heiltranks endlich vorbei ist, um die rot-blinkende Energieleiste wieder auffüllen zu können.

Für Genre- oder zumindest Diablo-Neulinge bietet der mäßige Schwierigkeitsgrad und das simplere Charakter- und Skillsystem einen einfachen Einsteig. Wenn jetzt auch noch die Server stabil laufen, was zumindest zwischen zwei Patches der Fall ist, steht einem lang anhaltenden Spielspaß (und dem geheimen Einhorn-Level) nichts mehr Wege.