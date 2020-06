Spieletest: Dieselpunk-Sidescroller Sine Mora

Tiermenschen und Dieselpunk

Im Gegensatz zu den meisten Genre-Vertretern hat Sine Mora nicht nur eine Handlung, sondern auch verschiedene Akteure und Charaktere. Durch die nicht chronologische Erzählweise bzw. Ereignisse, die gleichzeitig stattfinden, ist es aber nicht besonders einfach den Handlungssträngen zu folgen. Kurz zusammengefasst: Eine Spezies von fluchenden Tiermenschen (quasi Starfox mit Kraftausdrücken) steht vor der Auslöschung und kämpft gegen die Bösen, um das zu verhindern. Das Ganze ist auch noch ein „ewiger Krieg", der durch die Zeitreise-Fähigkeiten der Tiermenschen möglich ist – hier haben sich die Entwickler wohl vom Comic Red Wing inspirieren lassen. Zwischen den Missionen wird die komplexe Handlung durch Texteinblendungen, die von rituellem Selbstmord, Rache, Erpressung und Genozid berichten, weitererzählt. Die Sprachausgabe ist ungarisch (ein Entwicklerstudio stammt aus Ungarn, das andere aus Japan) - auch während den Missionen, was zur exotischen Atmosphäre des Spiels beiträgt. Die Menüs, Texte und Untertitel wurden in Deutsch belassen.

Die komplexe Story kann man getrost ignorieren, denn auch ohne dieses Hintergrundwissen zieht die Welt von Sine Mora in ihren Bann. Das Spiel ist im Dieselpunk-Stil gehalten, also Steampunk mit Einflüssen aus der Zwischenkriegszeit. Vertreter dieser Stilrichtung sind das Spiel Crimson Skies oder der Film Sky Captain and the World of Tomorrow. Auch wenn es ein klassischer Sidescroller ist, sind die Umgebung und Objekte in detaillierter 3D-Grafik gehalten. In den Missionen gibt es immer wieder kleine Zwischensequenzen, in der in der Spielegrafik von der 2D-Kameraperspektive in einen 3D-Flug gewechselt wird.

Dazu kommen imposante Boss-Gegner, die ebenfalls liebevoll, und trotz ihren riesigen Dimensionen, detailliert modelliert wurden. Kombiniert mit den kräftigen Farben und abwechslungsreichen Levels, von Fabrik-Anlagen über Höhlen und Städten bis zu Unterwasser-Kämpfen, ist Sine Mora einer der schönsten Sidescroller-Shooter, die es derzeit gibt.