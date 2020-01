Spotify bietet jetzt Playlists für Haustiere an

Der Streamingdienst Spotify hat ein neues Feature eingeführt: Haustier-Playlists. Klingt wie ein Aprilscherz, ist aber eher als nett gemeinte Marketing-Aktion einzustufen.

Zuerst wird auf der Website die Art des Haustieres ausgewählt. Zur Auswahl stehen Hund, Katze, Hamster, Vogel und Leguan. Danach werden die Eigenschaften des Haustiers mit Schiebereglern bestimmt: Ist es eher ruhig oder energiegeladen, scheu oder freundlich, uninteressiert oder neugierig.

Im nächsten Schritt kann ein Name und Foto des Tiers eingegeben werden, für das die Playlist erstellt wird. Warum? Damit man die so generierte Set-Karte in den sozialen Netzwerken teilen kann. Danach kann die Playlist angehört werden.