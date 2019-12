Katze, die wie Baby Yoda aussieht, sucht neues Zuhause

Seit dem Start der Disney-Serie The Mandalorian ist Baby Yoda nicht mehr aus dem Internet wegzudenken. Kaum jemandem, der in sozialen Medien unterwegs ist, dürfte das Konterfei des kleinen, grünen Wesens mittlerweile fremd sein.

Das könnte nun einer Katze namens Joy helfen, die von der Tierschutzorganisation Humane Society in der US-Stadt Kannapolis in North Carolina gefunden wurde. Die Katze hatte eine Wunde am Hals sowie eine Atemwegsinfektion und wird aktuell in einer Tierklinik betreut.

Die Genesung wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, danach wird hier ein Zuhause für den Vierbeiner gesucht. Wer jetzt schon helfen möchte, kann spenden, um die Behandlungskosten zu decken.