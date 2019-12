Baby Yoda stiehlt dem neuen Star-Wars-Film die Show im Netz

Seit Tagen campieren Fans vor dem Chinese Theatre in Hollywood, um die ersten zu sein, die den neuen Star-Wars-Streifen in den USA zu sehen bekommen. In dem berühmten Kino am Hollywood Boulevard feierte 1977 der erste Star-Wars-Film seine Premiere.

In den USA wird am Donnerstag 19. Dezember " Star Wars: The Rise of Skywalker" erstmals der Öffentlichkeit gezeigt. Tags darauf läuft der Film in den restlichen US-Kinos an. Zahlreiche Star-Wars-Fans in Österreich und Deutschland haben zu diesem Zeitpunkt das Finale der aktuellen Trilogie bereits gesehen, denn hierzulande startet "Der Aufstieg Skywalkers" bereits heute Mittwoch in den Kinos.