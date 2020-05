“Das Internet ist der Rettungsanker der Musikindustrie”

“Wir haben ein Team, das sich alle Länder anschaut, wie groß ist der Musikmarkt, wie viele Menschen leben dort, und wieviele geben Geld aus für Musik. Beispiel China: Eine Milliarde Menschen - aber so gut wie niemand dort gibt Geld aus für Musik”, so Zilch. Ob und in welches Land Spotify expandiert, ist unter anderem auch von Faktoren wie der Internetnutzung allgemein, Breitbandzugang oder mobilem Internet abhängig. Vor wenigen Tagen startete Spotify auch in der Türkei, in Griechenland, Taiwan und Argentinien. Im nächsten Schritt blicke man verstärkt nach Asien, so Zilch. Vertreten ist Spotify dort bereits in Hongkong, Singapur und Malaysia. Schwierig seien dabei oft die Lizenzfragen. “Es gibt Länder, da weiß man nicht mal, mit wem man darüber sprechen soll, um an die Lizenzen zu kommen und einen legalen Dienst zu starten.”

Abgesehen von Schweden ist Spotify derzeit in der Niederlande sowie in weiteren skandinavischen Ländern wie Norwegen oder Dänemark am stärksten aufgestellt. In Deutschland und Österreich befinde man sich auf dem Wachstumspfad, man sei nur eben ein paar Jahre hinterher, weil Spotify in diesen Ländenr später gestartet ist. “Alles eine Zeitfrage”, meint Zilch.

Nutzerzahlen für einzelne Länder gibt Spotify nicht bekannt. Man wolle vermeiden, dass dann Länder wie Schweden und Deutschland miteinander verglichen werden. Das erzeuge jedoch ein schiefes Bild, weil man ja nicht überall gleich lang vertreten ist.