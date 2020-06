Sprachassistentin Cortana spricht jetzt auch Deutsch

Microsofts Sprachassistentin Cortana ist ab sofort auch auf Deutsch, Italienisch, Französisch sowie Spanisch verfügbar. Das gab Microsoft in einem Blogeintrag überraschend bekannt. Teilnehmer des kostenlosen Developer Preview-Programms können Microsofts Antwort auf Siri ab sofort nutzen, lediglich das Betriebssystem Windows Phone 8.1 wird vorausgesetzt. Der Funktionsumfang entspricht der Beschreibung zufolge dem englischsprachigen Original. So kann sie per Spracherkennung Notizen, SMS und E-Mails verfassen, intelligente Erinnerungen anlegen, Auskünfte zu Nachrichten, Wetter und Verkehrslage geben sowie eingehende Anrufe verwalten.