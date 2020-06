Windows Phone 8.1 im Test: Clevere Cortana, mehr Freiheit

Kaum ein anderes mobiles Betriebssystem hat sich in den letzten Jahren den Titel "Work in Progress" dermaßen verdient, wie Windows Phone. Bereits seit dreieinhalb Jahren arbeitet Microsoft am Konkurrenten zu iOS und Android, stets hinkte man den beiden ein oder zwei Schritte hinterher. Mit Windows Phone 8 machte man im Oktober 2012 erstmals einen großen Satz nach vorne, der erhoffte Durchbruch blieb aber aus. Seitdem ist Microsoft damit beschäftigt, jeden noch so kleinen Fehler am System auszumerzen. Große Features, wie zum Beispiel Sprachassistenten (Siri, Google Now), kamen trotz insgesamt vier Updates nicht mehr dazu.

Diese Strategie hat dazu geführt, dass Windows Phone 8 mittlerweile ein sehr stabiles System ist, aber kaum von den Massen wahrgenommen wird. Mit Windows Phone 8.1 kommen das erste Mal seit langer Zeit "sexy" Funktionen dazu, mit denen Microsofts mobiles Betriebssystem wieder für Aufsehen sorgt. Doch ist die Begeisterung rund um Cortana, transparente Kacheln und das neue Benachrichtigungszentrum gerechtfertigt? Die futurezone hat die neue Version des Betriebssystems einem Test unterzogen und lange, tiefsinnnige Gespräche mit Cortana geführt.