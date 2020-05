Square startet Überweisungen via E-Mail

Bislang war Square Cash nur auf Einladung zugänglich. Am Dienstag startete der Dienst in den USA für die breite Öffentlichkeit. Um Geld zu überweisen muss lediglich eine E-Mail an den Empfänger verschickt werden, dazu muss im CC die Adresse cash@square.com und in der Betreffzeile der gewünschte Betrag eingegeben werden. Nachdem die E-Mail-Adressen von Sender und Empfänger der jeweiligen Bankomatkarte zugewiesen wurde, wird der Betrag überwiesen. Ein Registrierung bei Square Cash ist dazu laut CNet nicht erforderlich.