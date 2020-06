Steve Jobs als Spielzeug-Actionfigur

Die Actionfigur der Firma In Icons sieht genauso aus, wie wir Steve Jobs von seinen Präsentationen her kennen. Die Spielzeugpuppe des im Oktober verstorbenen Apple-Gründers trägt einen schwarzen Rollkragenpullover und eine blaue Jeans. Passend dazu gibt es einen „One more thing“-Hintergrund, zwei Äpfel (einer davon mit Bissspuren), ein Paar schwarze Socken und Sneakers, die im 99-US-Dollar-Starter-Set mitgeliefert werden sollen.

Austauschbare Hände

Um diesen Preis will das Unternehmen die 30 Zentimeter große Puppe ab Februar auf den Markt bringen. Zur Grundausstattung gehört zudem ein Kopf mit zwei Brillen und drei Paar verschiedene Hände mit verschiedenen Gesten, die Jobs bei seinen Präsentationen gerne einnahm. Auf seiner Website zeigt das Unternehmen bereits den Prototypen der Figur, diese könne am Ende jedoch noch ein wenig anders aussehen als jetzt, heißt es.