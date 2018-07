Surface Go: Microsoft greift Apple mit günstigem Tablet frontal an

Das Microsoft Surface Go ist eine kleinere und abgespeckte Variante des Surface Pro. Mit einem Startpreis von 400 US-Dollar ist das Surface Go halb so teuer wie das Surface Pro in den USA. Vom Design her gibt es keine Unterschiede zum größeren Surface Pro.

Während das Surface Pro über einen 12,3 Zoll großen Display verfügt, misst der Bildschirm des neuen Surface Go 10 Zoll. Das neue Microsoft-Tablet kommt mit Windows 10 S (kostenloser Umstieg auf Windows 10 möglich). Das optionale Surface-typische Tastatur-Cover kostet 99 US-Dollar. Das Microsoft-Tablet wiegt 522 Gramm und ist 8,3 Millimeter dick.