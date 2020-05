T-Mobile: “Microsoft wird den Smartphone-Markt aufbrechen”

Die mobilen Betriebssysteme Firefox OS und Ubuntu werden laut Bierwirth in Zukunft auch “Nischenangebote für Spezialisten” bleiben. Aus diesem Grund plant T-Mobile derzeit auch nicht, derartige Geräte in sein Portfolio in Österreich aufzunehmen. Ausschließen, dass das in Zukunft aber noch geschehen könnte, will Bierwirth das auch nicht. “Wenn wir merken, dass Kunden nachfragen, werden wir darauf reagieren”.

Auch jüngste Zahlen sehen eine positive Entwicklung für Microsofs Windows Phone. Zuletzt besagte eine Studie von Kantar Worldpanel ComTech, dass der Marktanteil von Windows Phone besonders in Europa stetig ansteigt. Im Durchschnitt von fünf europäischen Ländern ( Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien) liegt Windows Phone demnach mit 9,8 Prozent nur knapp fünf Prozentpunkte hinter iOS (14,6 Prozent). In Österreich ist man von einer derartigen Verbreitung noch ein Stück weiter entfernt, laut Zahlen vom Statistikunternehmen StatCounter aus dem Oktober, hat das System in Österreich einen Marktanteil von gerade einmal knapp drei Prozent.