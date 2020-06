Technisch schlechter Start für Black Ops

Die Realität sieht allerdings etwas anders aus. Abhängig von der Version, die man besitzt, kann man das Spiel in manchen Ländern nicht installieren. Die ungekürzte US/UK-PC-Fassung kann man sich über verschiedene Import-Seiten auch nach Deutschland und Österreich liefern lassen, aktivieren lässt sich die US Version in Deutschland allerdings nicht. Das hängt unter anderem mit der in Deutschland aufgestellten USK-Regelung zusammen. Um eine Indizierung des Spiels in Deutschland zu umgehen, blockiert man so für deutsche Spieler die "härtere" US-Version. Im Falle einer Indizierung würden die größeren Elektrokaufmärkte das Spiel aus dem Sortiment nehmen.

Unsere Nachbarn dürfen allenfalls auf die eigene deutsche Version des Spiels zurückgreifen, oder sich die PEGI-Version aus Österreich und der Schweiz bestellen. Letztere ist nur unwesentlich gekürzt. Hakenkreuze im Spiel entfallen.

Grafische und inhaltliche Änderungen

Die deutsche Version wurde sowohl inhaltlich als auch grafisch verändert. Gewaltszenen wurden heruntergestuft, bestimmte Szenen nicht so dargestellt, wie in den internationalen Versionen. Auch entfallen in der deutschen Version Hakenkreuze und ähnliche verfassungswidrige Symbole. Momentan können sich Spieler aus Deutschland das Spiel auch aus Österreich bestellen.

Bei Amazon kostete diese Bestellung in der vergangene Woche allerdings knapp doppelt so viel, wie in den österreichischen Verkaufsregalen. Auch die Support-Frage ist noch nicht geklärt. Sollte die USK die PEGI-Version in Deutschland auf den Index setzen, könnte Activision-Blizzard den Support für die PEGI-Version in Deutschland unterbrechen, oder das Spiel im Nachhinein ganz sperren.

[[353:body /Dienstag Abend kostete die österreichische Version bei Amazon noch 83,99 Euro. Zum Vergleich: Die Elektronikeinzelhandelskette //Saturn// bietet das Spiel in Österreich für 49,99 Euro an. ]]

Eine Umtauschmöglichkeit besteht bei Spielen mit Steam-Aktivierung im Moment der Aktivierung übrigens nicht mehr, da das Spiel dann nicht mehr vom Account getrennt werden kann.

Österreichische Version mit leichten Kürzungen

Hierzulande muss man sich nicht mit solchen Problemen herumschlagen. Allerdings kommt hinzu, dass in den deutschsprachigen Versionen, also auch in der PEGI-Version, allein Deutsch im Spiel zu hören ist. Eine englische Version kann man nur über Steam erwerben. Konsolen-Spieler haben es hier leichter. Sie müssen nur die Systemsprache der Konsole umstellen, schon wird die gewünschte Sprachausgabe vom Spiel verwendet.