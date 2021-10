Tesla will eigenes Bier verkaufen

Die Flasche soll an den Tesla Cybertruck angelehnt sein und im futuristischen Look kommen.

Tesla hat die Rechte an den Markennamen „Giga Beer“ und „Giga Bier“ für seinen hauseigenen Gerstensaft erworben, wie das United States Patent and Trademark Office mitteilt. Schon im Rahmen des „Giga Fest“ in der Gigafactory Berlin am 9. Oktober hatte Elon Musk angekündigt, ein eigenes Bier verkaufen zu wollen.

Dieses soll unter der Tesla-Marke in den kommenden Jahren verkauft werden.

Flasche kommt mit scharfen Kanten

Wie gewohnt, will sich Musk auch in Sachen Flaschen-Optik von anderen Bier-Herstellern abheben. Die Flasche soll dem Cybertruck ähneln, wie Teslarati schreibt. Sie kommt im futuristischen Look und soll scharfe Kanten aufweisen. Den Cybertruck selbst plant Tesla im nächsten Jahr herzustellen.

Musk plant außerdem einen Bahnhof direkt auf der Liegenschaft der Factory. Auch soll das Gebäude außen mit Graffiti-Kunstwerken versehen werden. „Ich glaube, das wird ziemlich cool. Einige haben wir schon“, so Musk beim Event.

Die Markennamen lassen darauf schließen, dass das Bier sowohl in Deutschland als auch in den USA verkauft werden wird. Wird das Tesla-Bier Realität, wäre es das zweite alkoholische Getränk der Firma. Zuvor hat das Unternehmen mit „Tesla Tequila“ Wellen geschlagen. Die ersten beiden Ladungen waren innerhalb von Minuten ausverkauft.