Tesla bringt drahtloses Smartphone-Ladegerät in seinen Shop

Im Tesla-Shop gibt es seit Samstag ein Gadget, auf das so einige Menschen schon gewartet haben dürften. Das drahtlose Smartphone-Ladegerät wird in den neuesten Version des Model S und X fest verbaut, aber für alle anderen war es bisher nicht erhältlich. Jetzt lassen sich auch ältere Tesla-Modelle damit nachrüsten, den Tesla hat es hochoffiziell in seinen Shop aufgenommen.



Tesla liefert auch eine 12-Schritte-Anleitung mit, wie das Gadget am besten installiert wird. Bisher mussten sich Model S und X Besitzer mit drahtlosen Ladegeräten anderer Hersteller abfinden. Diese gibt es auf Amazon ab 40 US-Dollar. Das drahtlose Ladegerät von Tesla kostet 125 Dollar. Dafür passt dieses perfekt ins Interieur des Wagens.