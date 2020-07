Tesla "knapp vor Durchbruch" bei selbstfahrenden Autos

Der Traum vom selbstfahrenden Auto soll früher Realität werden, als wohl so manchen lieb ist. Bereits Ende des Jahres soll die Technologie für Level 5 fertig sein, sagte Tesla-Chef Elon Musk in einer Videobotschaft auf der World Artificial Intelligence Conference (WAIC) in Shanghai.

"Keine fundamentalen Herausforderungen"

"Ich bin extrem zuversichtlich, dass Level 5 bzw. komplette Autonomie beim Fahren passieren wird und es wird sehr schnell passieren", sagte Musk am Donnerstag. In seinen Ausführungen ließ der Tesla-Chef auch mit der Aussage aufhorchen, dass es eigentlich keine fundamentalen Herausforderungen oder Stolpersteine auf dem Weg zum autonomen Fahren mehr gebe.