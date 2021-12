Tesla Cybertruck: Drohnenbilder zeigen enormen Scheibenwischer

Am vergangenen Freitag wurden auf Twitter Drohnen-Bilder veröffentlicht, welche den Tesla Cybertruck bei einer Testfahrt im kalifornischen Fremont zeigen. Vielen Twitter-Nutzer*innen ist gleich der gigantische Scheibenwischer aufgefallen. Sie zeigen sich die Übergröße verwundert.

Promt hat sich der Tesla-Chef Elon Musk zu Wort gemeldet: „Der Scheibenwischer ist das, was uns die meisten Umstände bereitet“, schreibt er und ergänzt: „Keine einfache Lösung“. Einsetzbare Scheibenwischer, die sich in die Motorhaube verstauen lassen, wären ideal, aber komplex, so Musk weiter.