Tesla-Ingenieur entwirft "perfektes" Schokostück für Kekse

Das erste Schoko-Cookie wurde im Jahr 1937 entwickelt und stammte aus einer Bäckerei namens Toll House Inn. Damals wurde einfach Schokolade in ein Cookie reingeraspelt. Im Jahr 1939 hat Nestlé das Rezept gekauft und ist in Folge damit in die Massenfertigung gegangen.

Das kann doch nicht alles sein, dachten sich ein Tesla-Ingenieur und ein Chocolatier. 80 Jahre später forschten die beiden zusammen nach einem neuen Rezept für Schokostücke für Cookies. Insgesamt drei Jahre lang hat die Entwicklung eines neuen Designs gedauert, wie "Fast Company" berichtet.

Remy Labesque von Tesla und Todd Masonis, CEO von Dandelion Chocolate aus San Francisco haben einen Cookie designt, der flach ist und recht große Schokoladenstücke beinhaltet. Sie wollen weg von der industriellen Massenfertigung und setzten zudem auf echte Original-Schokolade, die manchmal auch blumige Noten beinhalten kann, oder nach Kaffee schmecken darf.