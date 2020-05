Kernreaktor aus dem 3D-Drucker

Beschleunigte Zulassung durch KI

Der 3D-Druck könnte nicht nur in der Herstellung, sondern auch bei der Zertifizierung günstiger sein. So habe ein Kraftwerk allein für eine neue Schraube um die 20.000 US-Dollar bezahlen müssen, sagt Terrani. Neue Reaktorkerne könnten derzeit Jahrzehnte auf eine Freigabe warten und Milliarden an Geldern verschlingen.

Die Forscher hoffen, dass sie durch die beim 3D-Druck gesammelten Daten diesen Prozess vereinfachen können. Gebe es einen Defekt, würde sich dieser anhand der zahlreichen Daten ablesen lassen. So könne man sich teure Tests sparen, die solche Fehler normalerweise finden. Zudem müsse nicht ein Mensch die ganzen Daten durchforsten. So wäre es möglich, einem Algorithmus beizubringen, Defekte zu erkennen. „Man stelle sich vor, man stellt ein Bauteil her und die KI kann feststellen, ob es gut oder schlecht ist. Das ist der Traum“, so Terrani.