Teslas rundes Lenkrad zum Nachrüsten ist schon ausverkauft

Mit dem Update für seine neueste Generation der Modelle S und X hat Tesla anstatt eines runden Lenkrades ein so genanntes "Yoke" eingeführt. Das rechteckige Konstrukt vor dem Fahrer*innensitz hat seitdem für viel Diskussionsstoff gesorgt. Wie Michael Knight ehedem seinen schwarzen K.I.T.T. zu lenken, gefällt vielen Kund*innen offensichtlich nicht so. Seit 15. März bietet Tesla ein rundes Lenkrad zum Nachrüsten an. Es ist derzeit ausverkauft.