Neue Teslas gibt es nur noch mit Yoke-Lenkrad

Mit dem Model S Plaid führt Tesla ein neues Lenkrad ein. Es wird „ Yoke “ genannt und erinnert an ein Formel-1-Lenkrad.

Das Yoke wird ziemlich sicher auch beim nächsten Update des Model X Einzug halten. Das heißt neue Model S und X wird es zukünftig nur mit Yoke geben. Eine Einführung beim Model 3 und Y sind vorerst noch nicht geplant.

Kritik am Yoke-Lenkrad

Erste Tesla-Besitzer*innen des neue Model S Plaid kritisierten das Yoke-Lenkrad. Manche sagten sogar, es sei ein Sicherheitsrisiko. Beim starken Einlenken in Kurven und beim Umgreifen beim Ausfahren aus einer Kurve gebe es ergonomische Probleme. Zudem könne man danebengreifen und so die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren.

Andere sehen Probleme mit der Verteilung der Tasten am Lenkrad. Es sei zu einfach unabsichtlich Tasten zu betätigen. Musk antwortete daraufhin in der Vergangenheit, dass man an diesem Problem arbeite. Die Software des Autos würde zukünftig erkennen, ob eine Taste absichtlich oder unabsichtlich gedrückt wurde.