Tesla produziert jetzt 1000 Model 3 pro Tag

Anfang des Monats hat Elon Musk angekündigt, in der letzten November-Woche die komplette Model-3-Produktionslinie hochzufahren. Jedes Subsystem müsse in der Lage sein, mindestens 50 Stück pro Stunde herzustellen, damit 1000 Model 3 pro Tag vom Band rollen können. Das Ziel wurde jetzt erreicht.

Wie Electrek berichtet, hat Musk den Meilenstein in einer E-Mail an seine Mitarbeiter verkündet. Jetzt müsse diese Quote aber gehalten werden. „Jeder in der Firma sollte es zu seiner Top-Priorität machen, dass die Rate von 1000 Stück pro Tag, in einer exzellenten Qualität, beibehalten werden kann. Die Herstellung der Karosserie scheint momentan unsere Schwachstelle zu sein, hier braucht es die meiste Unterstützung. Bitte fokussiert euch zuerst auf Simplifizierung und kürzere Zykluszeiten.“