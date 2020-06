Test: Medien streamen aus der Cloud

T-Mobiles Mediencenter

Das Mediencenter von T-Mobile kann bereits mit mehr Funktionen aufwarten. So kann über das Interface im Browser Musik abgespielt, Fotos betrachtet, oder auch Videostreams angeschaut werden. Das Hochladen ging im Test noch etwas mühsam voran. So konnte dabei nur der Basis-Uploader genutzt werden. In jenem musste etwa jede einzelne Datei einzeln zum Upload ausgewählt werden. Der Upload selbst verlief ohne Probleme.

Im Test fiel auf, dass das Center nicht über Google-Browser Chrome gestartet werden kann. Stattdessen erschien eine Fehlermeldung, dass nur Firefox, Safari und der Internet Explorer unterstützt werden. Unter Firefox 4 konnte das Programm problemlos ausgeführt werden. Die Inhalte des Centers sind in die Abschnitte Fotos, Musik und Videos aufgeteilt. Der Musikplayer erinnert von der Bedienung her an Amazons Lösung. Es kann nach Alben oder Interpreten sortiert werden und es können Playlists erstellt werden.

Im Gegensatz zu Amazon ist es in T-Mobiles Mediencenter auch möglich Videos abzuspielen. Jene werden direkt gestreamt und die Qualität wird je nach Verbindungsgeschwindigkeit angepasst. Das Abspielen über den Browser funktionierte im Test ohne Schwierigkeiten. Insgesamt ist die Navigation durch das Mediencenter sehr intuitiv, wirkt insgesamt aber leider noch etwas schwerfällig und langsam.

Mediencenter auf mobilen Endgeräten

Neben der Desktop-Version ist T-Mobiles Mediencenter auch auf Android-Smartphones und am iPhone verfügbar. T-Mobile bestätigte der futurezone, dass das Herunterladen oder Streamen von Daten aus dem Mediencenter im österreichischen T-Mobile-Netz nicht vom Transfervolumen abgezogen wird.

Das Erlebnis am Smartphone ist natürlich auch hier stark vom Netzempfang abhängig. Bei bestehender HSDPA- oder 3G-Verbindung war das Streamen im Test problemlos und unterbrechungsfrei möglich. Sobald der Empfang, etwa durch Gebäude oder öffentliche Verkehrsmittel getrübt wurde, kam auch die Software ins Stocken. Insgesamt war der Streaming-Dienst im Wiener Stadtgebiet sehr gut nutzbar, so lange man sich im Freien aufhielt.

Kosten

Bei T-Mobile steht den Kunden ein kostenloses Speichervolumen von einem Gigabyte zur Verfügung. Zehn GB kosten 2,90 pro Monat, für 100 GB werden fünf Euro pro Monat fällig.

Amazons Cloud Drive ist in Europa bislang nur in der kostenlosen Variante mit fünf GB verfügbar. In den USA werden darüber hinaus noch Premium-Versionen angeboten. So kosten 20 GB 20 US-Dollar (14 Euro) pro Jahr, 100 GB gibt es um 100 Dollar pro Jahr (71 Euro), maximal ist ein Terabyte für 1.000 US-Dollar jährlich erhältlich. Direkt bei Amazon gekaufte MP3-Dateien können unbegrenzt gratis gespeichert werden.

Fazit

Die Angebote von Amazon und T-Mobile sind sehr vielversprechend. Wer über eine überschaubare MP3-Sammlung verfügt, könnte das Archiv ohne viel Aufwand komplett in die Wolke verlegen.

Leider ist Amazons kostenlose Variante mit fünf GB selbst für kleine Sammlungen eher knapp bemessen. Die Alternative von T-Mobile ist preiswert (100 GB kommen im Jahr auf 60 Euro) und bietet darüber hinaus noch einige mehr Funktionen als Amazon. Auch die Tatsache, dass T-Mobile-Kunden im Mobilfunknetz gratis streamen können, ist ein großer Pluspunkt.

Dafür muss man jedoch auch eine langsame Bedienoberfläche in Kauf nehmen. Sollte T-Mobile nachbessern, und sein Mediencenter entsprechend optimieren, ist hier durchaus großes Potential für die Zukunft vorhanden.

T-Mobile könnte Amazon bis zum Europastart der Premium-Angebote so schon ein gutes Stück voraus sein.